Perché Kanye West è a San Siro per Inter-Atletico Madrid? Dai cori della Curva Nord al mini-tour italiano

Il rapper statunitense è in Italia per una doppia data a sorpresa, presente per Inter-Atletico: la Curva Bord è presente nel suo ultimo album.

In un San Siro soldout per Inter-Atletico Madrid ci sarà anche Kanye West. Il rapper statunitense presente per l'andata degli ottavi di Champions, in cui la squadra di Inzaghi proverà a mettere la freccia verso i quarti, in attesa del match decisivo al Wanda Metropolitano previsto il prossimo mese.

La presenza di Kanye West per Inter-Atletico di Champions è duplice.

Nonostante non sia legato al calcio come sport preferito, il cantante di Chicago ha scelto di essere a San Siro per la partita di Champions League sia per motivi legati all'ultimo album Vultures 1, sia per il tour a sorpresa annunciato nel Nord italia.