Percassi furibondo dopo Inter-Atalanta: "Errori gravissimi, episodi scandalosi"

L'amministratore delegato della Dea non ci sta: "Tocco di Miranchuk non c'era, VAR interpreta anche cose oggettive".

No, non l'ha per nulla presa bene l'Atalanta che, a San Siro, perde 4-0 contro l'Inter in una partita condizionata da diverse proteste.

Nello specifico, i giocatori della Dea hanno polemizzato per le decisioni relative all'annullamento del goal di Charles De Ketelaere, per un tocco di mani di Aleksej Miranchuk, e al rigore concesso per la formazione di Simone Inzaghi, per tocco di braccio di Hans Hateboer.

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match, Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, non ha usato mezzi termini.