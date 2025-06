Per Chiesa una svolta sul mercato con vista Nazionale: la situazione al Liverpool e il richiamo della Serie A

Per tornare in Nazionale Chiesa ha bisogno di un club che gli garantisca campo e minuti, quelli che difficilmente troverà al Liverpool: gli scenari.

Federico Chiesa potrebbe essere uno dei volti nuovi dell’Italia targata Gattuso. Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo ct azzurro, l’ex allenatore tra le altre di Milan e Napoli infatti ha parlato anche del calciatore oggi al Liverpool.

“A Chiesa ho detto che deve trovare il modo di giocare con continuità, e questo vale per tutti". Un messaggio chiaro. Gattuso lo stima e lo apprezza, ma per tornare in azzurro Chiesa deve ritrovare campo e minuti.

Cosa che difficilmente succederà al Liverpool, dove è stato ai margini per tutta la passata stagione, la sua prima in Inghilterra. Ma in quale squadra potrebbe giocare Chiesa nella prossima stagione?