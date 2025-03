Pepito Day, dove vedere la partita d'addio di Giuseppe Rossi: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Pepito Day, la partita che chiude la carriera di Giuseppe Rossi: ecco dove vederla in diretta tv e in streaming.

Si accendono i riflettori sul Pepito Day, il grande evento che celebra - con una partita d'addio - la conclusione della carriera di Giuseppe Rossi.

La città di Firenze, nel teatro dello Stadio Franchi si appresta a salutare un calciatore che ha scritto la storia recente del club viola. 'Pepito' Rossi, ritiratosi a luglio del 2023, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie dei Manchester United, Newcastle, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo, Genoa, Real Salt Lake, e SPAL.

In occasione della partita d'addio dell'attaccante italo-americano, scenderanno in campo diverse vecchie conoscenze del calcio italiano, ma anche figure cardine all'interno della carriera di Rossi: ci saranno, infatti, Sir Alex Ferguson Luca Toni, Gabriel Omar Batistuta, Borja Valero, Antonio Cassano, Sebastian Frey, Francesco Toldo. Joaquin, Gonzalo Rodriguez, Luca Cigarini, Daniele Dessena, Joan Capdevila, Emiliano Viviano e Marcos Senna

"Quella del 22 marzo sarà una giornata ricca di sorprese che culminerà con una bellissima partita amichevole insieme a ex compagni ed ex allenatori, una vera festa per Firenze e per i Tifosi.. Ogni volta che torno, mi sento bene tra i fiorentini, in città, con i Tifosi. Anche se sono rimasto qui solo tre anni, ho vissuto momenti indimenticabili, intensi e ricchi di emozioni, sia dentro che fuori dallo stadio, grazie ai quali abbiamo creato ricordi che resteranno nella storia. Nelle giornate difficili, soprattutto a causa degli infortuni, ho sempre sentito il calore e il supporto di tutti. Era naturale organizzare questo evento proprio qui. Poi, come dimenticare quella tripletta alla Juve? Una partita straordinaria, emozioni uniche!”, le dichiarazioni di Giuseppe Rossi.