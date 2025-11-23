Getty/Goal
Guardiola contro Guimaraes e un cameraman: cosa è successo dopo la sconfitta del Manchester City
Il Manchester City perde una partita drammatica
Una doppietta di Harvey Barnes, intervallata dal goal di Ruben Dias, ha assicurato al Newcastle i tre punti in casa. Ma la partita non è stata priva di polemiche, poiché il City riteneva di aver diritto a un rigore nel primo tempo, quando Phil Foden è caduto in area dopo un intervento in ritardo di Fabian Schar.
E ci sono stati dubbi anche sul secondo gaol di Barnes, poiché il portiere Gianluigi Donnarumma ha sostenuto di aver subito un fallo e Bruno Guimaraes potrebbe essere stato in fuorigioco nella fase di preparazione dell'azione.
La sconfitta significa che il City potrebbe trovarsi a sette punti dalla capolista Arsenal domenica, se quest'ultima dovesse battere il Tottenham nel derby del nord di Londra.
Guardiola perde la calma
Al fischio finale, Guardiola ha avuto una discussione molto animata con Bruno, con entrambi i soggetti che a tratti sembravano irritati. Il 54enne ha discusso con un cameraman mentre cercava di mantenere la calma.
Al momento dell'intervista, l'ex allenatore del Bayern Monaco non ha rivelato molto.
Quando gli è stato chiesto di commentare l'accaduto, ha risposto: "Nessuna domanda, va tutto bene. Ho detto quanto Guimaraes sia bravo, ma quella conversazione riguarda questioni private. Va tutto bene".
Guardiola insoddisfatto delle stelle del City
Nonostante siano i migliori marcatori della Premier League con 24 goal, Guardiola ritiene che la sua squadra debba essere più cinica sotto porta. Hanno avuto il 68% di possesso palla e 17 tiri contro i nove del Newcastle, ma solo quattro sono stati centrati.
Inoltre, ha creato un Expected Goals (xG) di 1,88 in una prestazione poco efficace che ha dimostrato che non può sempre contare su Erling Haaland, autore di 14 dei goal segnati in campionato in questa stagione.
Guardiola ha aggiunto: "Partita equilibrata. Partita divertente. Loro hanno avuto occasioni. Noi abbiamo avuto occasioni. Alla fine loro hanno segnato un goal in più. Due o tre occasioni che Haaland ha sempre perché è il migliore. E sì, passiamo alla prossima".
Cosa succederà ora al Manchester City?
Il City non ha molto tempo per riposarsi sugli allori, poiché martedì ospiterà il Bayer Leverkusen in Champions League, prima di affrontare il modesto Leeds United in Premier League sabato prossimo.
