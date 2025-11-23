Guardiola contro Guimaraes e un cameraman: cosa è successo dopo la sconfitta del Manchester City

Nonostante siano i migliori marcatori della Premier League con 24 goal, Guardiola ritiene che la sua squadra debba essere più cinica sotto porta. Hanno avuto il 68% di possesso palla e 17 tiri contro i nove del Newcastle, ma solo quattro sono stati centrati.

Inoltre, ha creato un Expected Goals (xG) di 1,88 in una prestazione poco efficace che ha dimostrato che non può sempre contare su Erling Haaland, autore di 14 dei goal segnati in campionato in questa stagione.

Guardiola ha aggiunto: "Partita equilibrata. Partita divertente. Loro hanno avuto occasioni. Noi abbiamo avuto occasioni. Alla fine loro hanno segnato un goal in più. Due o tre occasioni che Haaland ha sempre perché è il migliore. E sì, passiamo alla prossima".