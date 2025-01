Pellegrini resta alla Roma? Dal Napoli all'Inter, cosa cambia per il capitano giallorosso dopo la prodezza nel derby

Lo splendido goal di domenica contro la Lazio rischia di cambiare le carte in tavola: ora l'undici base di Ranieri può prevedere anche il capitano.

Quel pallone controllato, gestito e poi scaricato a giro sotto l'incrocio di Provedel ha avuto una valenza doppia, se non tripla. Perché ha consentito alla Roma di indirizzare quasi subito il derby. E perché ha regalato a Lorenzo Pellegrini uno dei primi, veri attimi di gioia di un inizio di stagione da incubo.

Il capitano giallorosso ha giocato dall'inizio la stracittadina contro la Lazio, parole di Claudio Ranieri, "perché aveva una voglia matta". E nella notte più importante non ha tradito. Rialzando le sorti della propria squadra e, forse, cambiando le carte in tavola per quanto riguarda il suo, di futuro.

Cosa accadrà ora con Pellegrini? Lascerà davvero la Roma già a gennaio, come si ipotizzava fino a qualche giorno fa, oppure rimarrà per aiutare Ranieri e la squadra nella difficile missione di conquistare un posto in Europa?