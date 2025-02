Il Parma ha deciso di esonerare Pecchia: decisiva l'ultima sconfitta casalinga contro la Roma. Cherubini pensa a Tudor.

Finisce l'avventura di Fabio Pecchia da allenatore del Parma. Il club ha infatti comunicato all'allenatore la decisione di esonerarlo.

Il tecnico paga l'ultima sconfitta per 1-0 contro la Roma e in generale gli ultimi risultati negativi che hanno fatto crollare in classifica la squadra neopromossa.

Si chiude dopo due anni e mezzo l'esperienza di Pecchia, che ha riportato il Parma in Serie A dopo anni. Atteso a breve anche il comunicato ufficiale del club.

Il prossimo match del Parma sarà sabato 22 febbraio contro il Bologna e Federico Cherubini, amministratore delegato del club, è al lavoro per trovare il sostituto.