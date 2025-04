Pavard e l'esultanza sfrenata da ex contro il Bayern Monaco: arriva la spiegazione del difensore dell'Inter

Ha fatto discutere l'esultanza di Pavard contro il suo passato: sui social è arrivata la spiegazione del difensore dell'Inter.

Sulla qualificazione in semifinale di Champions League dell'Inter è ben impressa la firma di Benjamin Pavard: per una curiosa coincidenza, il francese ha trovato la prima rete in nerazzurro proprio contro la sua ex squadra.

Bayern Monaco punito dall'incornata del difensore valevole il momentaneo 2-1, prima del definitivo pareggio messo a segno da Dier con un altro colpo di testa dalla traiettoria beffarda per Sommer.

Un goal festeggiato in maniera tutt'altro che sobria da Pavard, nonostante le quattro stagioni trascorse in Baviera e i tanti titoli conquistati da quelle parti.