Paura per Onana, Moumbagna e Meite: spari alla loro auto in un tentativo di rapina a Marsiglia

I tre giocatori dell'OM assaltati quasi all'alba, di ritorno dopo la vittoria contro il Le Havre: fori di proiettili sulla carrozzeria.

La stagione dell'Olympique Marsiglia è stata assai complessa: eliminato in semifinale di Europa League dall'Atalanta, il club francese non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League, in Ligue 1.

Tutto con tre allenatori in panchina: da Marcelino a Gasset, passando per Gattuso. Insomma, un'annata, quella che si è chiusa contro il Le Havre, da dimenticare.

Come la serata di Jean Onana, Maris Moumbagna e Bamo Meite che, di ritorno a casa, sono stati intercettati da rapinatori che hanno aperto il fuoco sulla loro auto.