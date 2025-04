Grande spavento per l'ex centravanti del Real che ora sta meglio: "Embolia causata dai troppi voli, ho rischiato di morire".

Attimi di grande paura per Fernando Morientes. L'ex attaccante del Real Madrid e della Nazionale spagnola è stato infatti ricoverato d'urgenza in ospedale.

Come raccontato dallo stesso calciatore, infatti, il ricovero in ospedale si è reso necessario a causa di un'embolia polmonare provocata dai troppi viaggi in aereo.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito il racconto della sua disavventura alla trasmissione "Tiempo de Juego"