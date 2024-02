Il centrocampista, oggi al Flamengo, è stato ricoverato d'urgenza in Brasile per dei dolori all'addome.

Sono ore di apprensione in Brasile per le condizioni di salute di Gerson, ex centrocampista tra le altre di Roma e Fiorentina.

Il giocatore, oggi al Flamengo, è stato ricoverato d'urgenza dopo aver accusato dolori all'addome.

Gerson adesso dovrà osservare alcuni giorni di riposo e salterà le prossime gare a parte da quella contro il Boavista per la Copa Guanabara.