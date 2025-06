Paulo Henrique Ganso, il "misto tra Zidane e Kaká" finito nel dimenticatoio: oggi sfida l'Inter col Fluminense al Mondiale per Club

Inter vs Fluminense

Mondiale per Club

Nelle file del Fluminense c'è anche Ganso, talento mai esploso del calcio brasiliano che per alcuni era più forte di Neymar o "un misto tra Zidane e Kakà".

La storia del calcio è piena di talenti che si sono persi per strada. Uno di questi è sicuramente Paulo Henrique Ganso, più noto semplicemente come Ganso.

Qualche anno fa era finito anche nel mirino del Milan ma in Italia non è mai arrivato. Anche perché Ganso non ha rispettato le attese.

Oggi, che sta per compiere 36 anni, milita nel Fluminense e affronterà l'Inter negli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Eppure per qualcuno Ganso era "molto più forte di Neymar" o addirittura "un misto tra Zidane e Kakà". Esagerato, forse, ma di certo la qualità non gli è mai mancata. La continuità, invece, sicuramente sì.