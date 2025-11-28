Pasillo con protesta contro il Rosario Central: squalifica per i calciatori dell'Estudiantes e per Veron

"Sì, ho dato l'ordine di voltare le spalle. È stato perché ci siamo sentiti minacciati e costretti a fare qualcosa che non è stato fatto in altre partite, o con altre squadre", ha detto Veron a 'Radio con Vos'.

"Bisogna essere in pace con la propria coscienza. Da quel momento in poi, non provo più alcun disagio, anzi. Sono molto sicuro di tutto quello che è successo da parte nostra, come club e anche come tifoso".

"È stata una situazione anomala e questo ha causato un'escalation della situazione, e non per colpa del club. L'idea era di dare loro un riconoscimento, non un titolo. Mi è stato detto che non c'era alcuna votazione, non era una decisione presa a maggioranza, era qualcosa che era già stato deciso. Non c'era altra opzione".

"Quando è stata convocata la riunione, si è trattato di discutere del nuovo torneo e di alcune regole dei playoff. Tutto il resto era prestabilito, imposto a qualcosa che poi si è trasformato in un campionato, quando invece si è trattato di dare un riconoscimento. È molto diverso dall'assegnare una stella a una squadra".

"Non è contro il Central; avrebbe potuto essere qualsiasi altra squadra. Non è contro nessuno in particolare. Quando sono stato informato di questa situazione, ho chiesto: 'Ma è stato votato? Cos'è successo?' Non c'è stata alcuna votazione. C'è stato un dibattito? No, era già stato predisposto, era già stato deciso. Era qualcosa che era già stato scolpito nella pietra"