Rosario Central Campione della Liga tra le polemiche: perché e cos'è successo in Argentina

Putiferio in Argentina a causa di un trofeo.

La Federcalcio locale ha istituito una Coppa… giovedì scorso: sì, avete capito bene, un riconoscimento 'lampo' la cui nascita ha generato caos e proteste.

Ad averlo vinto è stato il Rosario Central, ritrovatosi in mezzo al fuoco delle polemiche per un premio celebrato tra lo stupore generale e il malcontento delle squadre rivali.

Su tutte l'Estudiantes, che ha dato vita ad un pasillo mai visto nella storia.

Ma cos'è successo nel campionato albiceleste?