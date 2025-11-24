Pubblicità
Angel Di Maria Rosario Central 2025Getty Images
Claudio D'Amato

Rosario Central Campione della Liga tra le polemiche: perché e cos'è successo in Argentina

Caos in Argentina per il trofeo 'lampo' istituito e consegnato al Rosario Central tra le polemiche: pasillo con protesta da parte dell'Estudiantes.

Putiferio in Argentina a causa di un trofeo.

La Federcalcio locale ha istituito una Coppa… giovedì scorso: sì, avete capito bene, un riconoscimento 'lampo' la cui nascita ha generato caos e proteste.

Ad averlo vinto è stato il Rosario Central, ritrovatosi in mezzo al fuoco delle polemiche per un premio celebrato tra lo stupore generale e il malcontento delle squadre rivali.

Su tutte l'Estudiantes, che ha dato vita ad un pasillo mai visto nella storia.

Ma cos'è successo nel campionato albiceleste?

  • COSA HA VINTO IL ROSARIO CENTRAL?

    Il comitato esecutivo dell'AFA ha sdoganato e ufficializzato la nascita della Coppa da assegnare alla squadra che ha totalizzato più punti tra Apertura e Clausura nell'intero anno.

    Impresa che nel 2025 è riuscita al Rosario di Angel Di Maria (66 punti in 32 partite), a cui è stato così consegnato il trofeo fondato nel giro di pochi giorni. Per l'esattezza, il 20 novembre.

  • CERIMONIA A SORPRESA

    La squadra del Fideo si è recata a Buenos Aires indossando i panni della protagonista nell'ambito della cerimonia di consegna della Coppa, con cui il Rosario è stato proclamato Campione della Liga Agentina alla presenza del numero uno dell'AFA Claudio Tapia.

  • COPPA DA AGGIUNGERE A QUELLE DI APERTURA, CLAUSURA E TROFEO DEI CAMPIONI

    Gonzalo Belloso, presidente del club rosarino, a margine dell'appuntamento ha spiegato ai cronisti il senso dell'istituzione del trofeo, evidenziando come si tratti di un progetto pluriennale attraverso il quale il premio andrà ad affiancarsi a quelli di Apertura, Clausura e al Trofeo dei Campioni.

  • IL PASILLO POLEMICO DELL'ESTUDIANTES

    La protesta più clamorosa per quanto decretato dall'AFA, dopo un post su X in cui il club aveva chiarito come la nascita del trofeo non fosse frutto di alcuna votazione da parte delle società, è stata quella dell'Estudiantes.

    In occasione della sfida di domenica sul campo del Rosario Central, durante il classico pasillo de honor riservato alle squadre vincitrici di un trofeo, i biancorossi hanno voltato le spalle a Di Maria & co.

    Una scelta forte che rende l'idea del malumore diffuso all'interno della Liga Argentina, dove a sorridere sembrano essere esclusivamente l'ex Juve e i propri compagni.

