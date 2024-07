Partite in TV oggi sabato 13 luglio: dove vedere le amichevoli delle squadre di Serie A

Partite estive di calcio in diretta tv e streaming oggi: la lista completa delle gare dal vivo delle venti squadre di Serie A.

Al via la preparazione delle squadre di Serie A, che a partire dal prossimo 17 agosto si daranno battaglia - sportivamente parlando - nel nuovo campionato.

Sarà caccia all'Inter campione d'Italia in carica, reduce dalla conquista del ventesimo Scudetto che ha permesso di aggiungere una stella in più sul logo societario.

Ma dove è possibile vedere in diretta tv le amichevoli di calcio delle squadre di Serie A di oggi 13 luglio? Ecco tutte le partite gratis o in abbonamento, dal vivo e in streaming.