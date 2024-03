Tutte le partite visibili in diretta TV domenica 24 marzo 2024: in campo Serie C, MSL, Serie A femminile e Nazionale.

Ultima domenica senza campionato in questa stagione per i tifosi dei vari club di Serie A. Anche oggi, però, gli appuntamenti imperdibili in TV per chi non può fare a meno del calcio non mancano. A partire ovviamente dall'amichevole dell'Italia contro l'Ecuador, ma non solo: Serie C, MLS, Serie A femminile e tanto altro. L'articolo prosegue qui sotto Ecco il palinsesto completo di domenica 24 marzo per non perdervi nulla.