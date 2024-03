Tutte le partite visibili in diretta TV venerdì 22 marzo: gli Azzurri di Carmine Nunziata sfidano la Lettonia.

Con la sosta per le Nazionali i palinsesti televisivi si "svuotano", in un certo senso: insomma, non è facile trovare una partita da guardare in TV e streaming.

Fortunatamente, però, proprio le rappresentative nazionali regalano un po' di spettacolo, tra amichevoli e qualificazioni alle competizioni internazionali.

Non solo Italia-Lettonia Under 21: la lista delle partite di calcio in TV per la giornata di venerdì 22 marzo 2024.