Parma Calcio 1913 vs SSC Napoli

Tensione massima a Parma, Doveri arbitra quella che può essere la partita dello Scudetto del Napoli.

37esimo turno, può decidersi lo Scudetto. Occhi su Parma-Napoli e Inter-Lazio, da cui potrebbe arrivare il titolo matematico della Serie A 2024/2025. Inutile dire che l'operato dei due direttori di gara è sotto la lente d'ingrandimento, soprattutto su quello scelto per il Tardini, ovvero Daniele Doveri.

Dopo aver diretto il Napoli contro Juventus, Udinese Inter e Atalanta (appena una vittoria e due pareggi), Doveri dirige la squadra partenopea a Parma, contro un team a caccia della conferma in Serie A e allo stesso modo in tensione massima per le decisioni arbitrali.

Decisione, che ovviamente, hanno fatto discutere in lungo e in largo per tutta la durata dell'incontro.