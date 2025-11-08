Pubblicità
Matteo Occhiuto

Parma-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Tardini si gioca l’anticipo del sabato sera di Serie A: il Milan di Allegri di scena a Parma.

Parma e Milan si sfideranno nel sabato sera di Serie A. Al Tardini la squadra di Max Allegri andrà a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello maturato con la Roma.

Leao e compagni sono secondi in classifica, a quota 21 insieme a Roma e Inter, a una sola lunghezza dal Napoli.

Il Parma di Cuesta, invece, cercherà riscatto dopo il ko nel derby contro il Bologna: emiliani sedicesimi in classifica a quota 7 punti, senza vittorie nelle ultime cinque gare. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • PARMA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Parma-Milan

    • Data: sabato 8 novembre

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, DAZN

    • Streaming: Sky Go, NOW, DAZN

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-MILAN

    PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri.


  • ORARIO PARMA-MILAN

    La gara fra Parma e Milan, valida per la giornata numero 11 di Serie A Enilive, si giocherà sabato 8 novembre, allo stadio Ennio Tardini, con fischio d’inizio ore 20:45.

  • DOVE VEDERE PARMA-MILAN IN TV

    • Sky Sport

    • DAZN

    Ci saranno diverse possibilità per vedere Parma-Milan in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    Parma-Milan sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

  • PARMA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    • DAZN
    Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Parma-Milan in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

    Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

    Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni e Antonio Di Gennaro su DAZN. Su Sky toccherà a Maurizio Compagnoni e Riccardo Montolivo.


  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

