Parma-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Parma e Milan si sfideranno nel sabato sera di Serie A. Al Tardini la squadra di Max Allegri andrà a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello maturato con la Roma.
Leao e compagni sono secondi in classifica, a quota 21 insieme a Roma e Inter, a una sola lunghezza dal Napoli.
Il Parma di Cuesta, invece, cercherà riscatto dopo il ko nel derby contro il Bologna: emiliani sedicesimi in classifica a quota 7 punti, senza vittorie nelle ultime cinque gare.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.