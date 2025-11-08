Parma-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

• Sky Sport

• DAZN

Ci saranno diverse possibilità per vedere Parma-Milan in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Parma-Milan sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.