Parma-Milan, Saelemaekers senza freni: Allegri lo ha tenuto e ora può sfregarsi le mani

Il Milan conquista la vetta a Parma con Alexis Saelemaekers. Il volto rossonero del 2-2 al Tardini è quello del belga, protagonista di una prova esaltante nel primo tempo che non è bastata comunque ad ottenere un successo: il pari, però, permette ai rossoneri di raggiungere il Napoli in testa alla classifica, in attesa dei risultati della domenica. Autore del vantaggio, l'ex Roma ha anche subito il fallo da rigore che Leao ha trasformato tredici minuti più tardi.
In un Milan senza centravanti e con due attaccanti 'non canonici' come Leao e Nkunku, la via del goal passa dalla qualità, dalla tecnica e dalle velocità, quella che Saelemaekers ha messo largamente in mostra nel posticipo del Tardini.
Allegri ha puntato su di lui come centrocampista di destra sin dal suo ritorno a San Siro, un ruolo che il classe 1999 sta inteprentando benissimo in questi primi mesi di campionato, tra l'altro ben figurando anche in altri ruoli necessari a tappare diverse indisponibilità (ha giocato sia punta che trequartista) di queste settimane.