Saelemaekers Parma Milan Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Parma-Milan, Saelemaekers senza freni: Allegri lo ha tenuto e ora può sfregarsi le mani

Un goal, il rigore procurato, tante giocate interessanti: Saelemaekers è un altro giocatore rispetto al primo periodo in rossonero. Ora il rinnovo fino al 2029.

Il Milan conquista la vetta a Parma con Alexis Saelemaekers. Il volto rossonero del 2-2 al Tardini è quello del belga, protagonista di una prova esaltante nel primo tempo che non è bastata comunque ad ottenere un successo: il pari, però, permette ai rossoneri di raggiungere il Napoli in testa alla classifica, in attesa dei risultati della domenica. Autore del vantaggio, l'ex Roma ha anche subito il fallo da rigore che Leao ha trasformato tredici minuti più tardi.

In un Milan senza centravanti e con due attaccanti 'non canonici' come Leao e Nkunku, la via del goal passa dalla qualità, dalla tecnica e dalle velocità, quella che Saelemaekers ha messo largamente in mostra nel posticipo del Tardini. 

Allegri ha puntato su di lui come centrocampista di destra sin dal suo ritorno a San Siro, un ruolo che il classe 1999 sta inteprentando benissimo in questi primi mesi di campionato, tra l'altro ben figurando anche in altri ruoli necessari a tappare diverse indisponibilità (ha giocato sia punta che trequartista) di queste settimane.

  • NON SOLO IL GOAL E IL RIGORE

    Saelemeaekers è stato il migliore in campo di Parma-Milan, rappresentando un'autentica spina sul fianco per diversi giocatori gialloblù, su tutti Ndiaye. Il centrale di Cuesta ha causato il rigore del momentaneo 2-0, ma non ha coperto neanche in occasione dell'1-0.

    La sfida con Valenti e Britschgi è stata interessante, ma Saelemakers è sembrato avere sempre quella marcia in più per far penare gli avversari gialloblù, capaci comunque di tenere spesso testa al giocatore del Milan.

    Il 26enne non ha sbagliato praticamente mai in fase di passaggio e di triangolo, sfruttando ogni singolo pallone per cercare di sfondare sulla destra o convergere verso il centro. Sui social è stato il protagonista numero uno della partita, alla fine eletto MVP rossonero del Tardini.

    Il tutto nonostante l'errore nel finale, con un destro fuori a porta praticamente vuota.

  • TUTTO UN ALTRO SAELE

    Esaltato dai tifosi del Milan in queste settimane, Saelemakers ha fatto benissimo anche in maglia Roma nella passata stagione. La verità, però, è che il belga non è stato certo applaudito con continuità nel suo precedente periodo in rossonero, il che aveva portato proprio al doppio prestito.

    Saelemaekers, del resto, sarebbe potuto diventare un giocatore del Bologna a titolo definitivo, ma la società felsinea ha deciso di non riscattarlo al termine dell'annata 2023/2024. In questo modo il belga ha avuto modo di giocare per una big come la Roma, crescendo ulteriormente per sfruttare la sua occasione rossonera una volta tornato a Milanello.

    Rispetto al perimo periodo al Milan, Saelemaekers è maturato mentalmente, ha messo ordine nella propria vita, nel proprio gioco.

    "Quando sono tornato ho sentito di essere maturato anche fuori dal campo" il racconto di Saelemaekers. "Ho cambiato tante cose, anche nella mia vita personale.  Tutte queste cose hanno portato a una mia crescita, da quando sono tornato a Milanello, ho sentito che avevo un altro ruolo in campo e nello spogliatoio".

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-ROMAAFP

    LA SCELTA DI ALLEGRI

    Dopo l'ottima annata con la Roma, sembrava che Saelemakers potesse rimanere in giallorosso per rappresentare l'esterno titolare di Gasperini. 

    Alla fine, però, Allegri ha chiesto al belga di rimanere. E lui, Alexis, non ha avuto dubbi:

    "Quando è finita la stagione scorsa, abbiamo saputo che Allegri era il nuovo mister e mi ha chiamato e mi ha detto che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo" la confessione di Saelemaekers a Tuttosport. 

    "Vedendo un allenatore così per me era chiara la decisione di stare qua con lui: avere la fiducia di un allenatore come Allegri è una cosa bella e gli ho subito detto che ero a disposizione".

  • IL RINNOVO DEL CONTRATTO

    Arrivato a Milan nel 2020, Saelemaekers ha giocato in prestito con Bologna e Roma, prima di diventare fondamentale con Allegri. Attualmente l'ex Anderlecht è sotto contratto con i rossoneri fino al 2027, una data che la società meneghina vorrebbe prolungare al più presto.

    Negli ultimi giorni sono stati avviati i contatti per rinnovare il contratto di Saelemaekers fino al 2029: secondo le ultime voci l'adeguamento contrattuale chiesto dal belga sarebbe di 4 milioni, mentre il Milan ne proporrebbe 2.8. 

    Probabilmente le parti si incontreranno a metà strada, considerando il desiderio di rimanere al Milan:

    "Non posso nascondere il mio amore, ma a oggi la cosa che devo fare è solamente dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vorrà tenere".

    Non sembrano esserci dubbi.

  • SAELEMAEKERS E I VOTI DI PARMA-MILAN

    PARMA (4-4-2): Suzuki 5.5; Delprato 7.5, Ndiaye 5 (46' Troilo 6), Valenti 6.5, Britschgi 7; Bernabé 7 (80' Hernani s.v.), Keita 5.5, Sorensen 5.5, Lovik 5.5 (68' Valeri 6.5); Cutrone 6 (91' Cremaschi s.v.), Pellegrino 6. All. Cuesta.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; De Winter 5.5 (87' Athekame s.v.), Gabbia 6, Pavlovic 5.5; Saelemaekers 6.5, Fofana 5, Modric 5.5, Ricci 5.5 (70' Pulisic 5.5), Estupinan 5 (70' Bartesaghi 6); Nkunku 6 (60' Loftus-Cheek 6), Leao 7. All. Allegri.

