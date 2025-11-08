Parma-Milan, Saelemaekers senza freni: Allegri lo ha tenuto e ora può sfregarsi le mani

Dopo l'ottima annata con la Roma, sembrava che Saelemakers potesse rimanere in giallorosso per rappresentare l'esterno titolare di Gasperini.

Alla fine, però, Allegri ha chiesto al belga di rimanere. E lui, Alexis, non ha avuto dubbi:

"Quando è finita la stagione scorsa, abbiamo saputo che Allegri era il nuovo mister e mi ha chiamato e mi ha detto che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo" la confessione di Saelemaekers a Tuttosport.

"Vedendo un allenatore così per me era chiara la decisione di stare qua con lui: avere la fiducia di un allenatore come Allegri è una cosa bella e gli ho subito detto che ero a disposizione".