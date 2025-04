Parma-Juventus 1-0, pagelle e tabellino: Pellegrino manda al tappeto i bianconeri, sono fuori dalla zona Champions

La Juventus cade a Parma, prima sconfitta da allenatore bianconero per Tudor. La decide Pellegrino di testa, infortunio per Vlahovic.

Brutta sconfitta per la Juventus di Tudor, che cade a Parma per 1-0 e manca il controsorpasso sul Bologna al quarto posto. A decidere la gara è il goal di Pellegrino, Vlahovic sostituito all'intervallo per un problema fisico.

La partita del Parma inizia in salita con Chivu costretto a cambiare sia Vogliacco che Bernabè dopo soli dieci minuti, la Juventus però non ne approfitta e di fatto non si rende mai pericolosa dalle parti di Suzuki. Kolo Muani prova ad accendersi senza troppa fortuna, Vlahovic invece non riesce a tenere il pallone. Cosi nel recupero del primo tempo Pellegrino sovrasta Kelly di testa e batte Di Gregorio portando in vantaggio i padroni di casa.

Il serbo viene sostituito all'intervallo per un problema fisico. Nel secondo tempo entra anche Yilldiz al posto di McKennie ma la Juventus non costruisce chiare occasioni per il pareggio mentre il Parma si difende con ordine e prova anche a ripartire in contropiede.