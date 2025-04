Parma-Inter probabili formazioni: Lautaro e Dimarco recuperano, le scelte di Chivu e Inzaghi

Inter in campo a Parma per provare ad allungare sul Napoli: buone notizie per Simone Inzaghi, riecco Hernani per i padroni di casa.

La corsa a due comincia a Parma. Dopo le due sconfitte consecutive dell'Atalanta sono Inter e Napoli a contendersi lo Scudetto, con i meneghini come primi a scnedere in campo nella giornata di sabato 5 aprile. Contro l'ex Chivu, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi provano portarsi a +6 sui partenopei, impegnati solamente lunedì nel big match contro il Bologna. Reduce dall'1-1 nel Derby di Coppa Italia, l'Inter recupera due uomini fondamentali ed imprescindibili come Dimarco e Lautaro Martinez, nuovamente titolari nell'undici di Inzaghi per la trasferta di Parma e soprattutto per la sfida che aprirà i quarti di andata europei contro il Bayern Monaco di Kompany. Può sorridere anche Chivu, considerando come nella formazione che sfiderà l'Inter ci sarà anche Hernani, recuperato dopo la squalifica. Nuovamente a disposizione, inoltre, anche Djuric. L'articolo prosegue qui sotto