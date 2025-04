Parma-Inter dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Parma Calcio 1913 vs Inter

Dopo il pari nel derby d'andata in semifinale di Coppa Italia, i nerazzurri saranno di scena a Parma: tutte le info su dove vederla e le formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Inter di Simone Inzaghi prosegue il testa a testa con il Napoli per lo scudetto e fa tappa allo stadio Tardini per affrontare il Parma di Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro e protagonista del Triplete del 2010.

Dopo l’impegno nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, i nerazzurri tornano in campo in una sfida che potrebbe rivelarsi insidiosa.

Nella gara d’andata, disputata il 6 dicembre, l’Inter si impose con un netto 3-1 grazie ai gol di Dimarco, Barella e Thuram. Ora, con la stagione che entra nella fase decisiva tra campionato, Coppa Italia e Champions League, ogni partita assume un peso fondamentale per gli uomini di Inzaghi.

L'articolo prosegue qui sotto

I ducali e i nerazzurri si sono incrociati 67 volte in tutte le competizioni, con un bilancio di 19 vittorie per il Parma, 19 pareggi e 29 successi per l’Inter.

Di seguito tutte le info sul match tra Parma e Inter: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.