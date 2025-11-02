Pubblicità
Bologna FC 1909 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Parma-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby emiliano al Tardini: Parma e Bologna si sfidano per ritrovare la vittoria dopo il turno infrasettimanale.

Parma e Bologna si ritroveranno contro nel turno numero 10 di Serie A. Sarà un derby emiliano molto importante: la squadra di Cuesta ha 7 punti in classifica ed è reduce da ben quattro sfide senza vittoria, compresa quella nell’infrasettimanale contro la Roma.

Bologna, invece, che ha pareggiato mercoledì contro il Torino, allungando a sette la striscia di match con risultato positivo.

Quella di domenica sarà la partita numero 50 fra le due formazioni. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • PARMA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Parma-Bologna

    • Data: domenica 2 novembre

    • Orario: 18:00

    • Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

    • Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-BOLOGNA

    PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Ordoñez, Keita, Estevez, Bernabè; Pellegrino, Benedyczak. Allenatore: Cuesta

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.


  • ORARIO PARMA-BOLOGNA

    La gara fra Parma e Bologna, valida per la giornata numero 10 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 2 novembre, allo stadio Ennio Tardini, con fischio d’inizio ore 18:00.


  • DOVE VEDERE PARMA-BOLOGNA IN TV

    • Sky Sport

    • DAZN

    Ci saranno diverse possibilità per vedere Parma-Bologna in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    Parma-Bologna sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

  • PARMA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • NOW

    • DAZN

    Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, gli utenti potranno vedere Parma-Bologna in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

    Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

    Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Daniele Barone e Lorenzo Minotti su Sky.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

