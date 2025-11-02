Parma-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Parma e Bologna si ritroveranno contro nel turno numero 10 di Serie A. Sarà un derby emiliano molto importante: la squadra di Cuesta ha 7 punti in classifica ed è reduce da ben quattro sfide senza vittoria, compresa quella nell’infrasettimanale contro la Roma.

Bologna, invece, che ha pareggiato mercoledì contro il Torino, allungando a sette la striscia di match con risultato positivo.

Quella di domenica sarà la partita numero 50 fra le due formazioni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.