Parma-Bologna, Bernabè infortunato dopo 5 minuti: Chivu in apprensione, si teme un nuovo stop

Benabè lascia il campo in Parma-Bologna dopo pochi minuti, nuovo problema per lo spagnolo tornato tra i titolari solamente a febbraio.

La prima partita di Cristian Chivu come allenatore del Parma parte male. Dopo cinque minuti, infatti, Adrian Bernabè ha lasciato il campo per infortunio lasciando spazio ad Estevez. Grande apprensione per la società gialloblù in seguito al problema muscolare accusato, considerando che Bernabè è rimasto a lungo fermo in questa annata per un fastidioso infortunio alla coscia.

Non è ancora possibile conoscere l'entità dell'infortunio di Bernabè durante Parma-Bologna, ma i tifosi (così come i fanta-allenatori) temono un lungo stop. Solamente gli esami dei prossimi giorni potranno dare maggiore informazioni sul tipo di k.o e quanto ci vorrà per rivedere in campo lo spagnolo tornato sul terreno di gioco il 9 febbraio dopo tre mesi in infermeria.

Bernabè non ha giocato per il Parma da novembre ai primi di febbraio, in campo solamente per le gare contro Cagliari e Roma pre-Bologna. Schierato titolare anche da Chivu, il talento iberico ha dovuto dare forfait praticamente subito.