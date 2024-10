L'esterno dell'Inter ricorda un episodio ai tempi del Sion: "Il presidente ci mandò a fare una settimana di militare, sparavamo con armi non vere".

Attualmente è uno degli esterni sinistri più forti in circolazione, ma Federico Dimarco sa bene quante peripezie ha dovuto affrontare prima di trovare il suo personale posto al sole.

Per il giocatore dell'Inter gli inizi di carriera non sono stati affatto semplici, condizionati da pregiudizi sul suo conto e dal timore di non riuscire a far ricredere i mittenti delle critiche.

Intervenuto sul podcast 'Passa dal BSMT' di Gianluca Gazzoli, Dimarco si è raccontato a cuore aperto esternando tutte le paure passate e le difficoltà che stavano per indurlo a prendere la decisione del ritiro.