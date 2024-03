Papu Gomez e il caso doping: ricorso respinto

Come spiegato in conferenza stampa da Palladino, il ricorso del Papu Gomez è stato respinto.

Non arrivano notizie positive per il Papu Gomez. Come spiegato dal tecnico del Monza in conferenza stampa, infatti, sarebbe stato respinto il ricorso dell'argentino coinvolto in un caso di doping.

Squalificato per due anni in primo grado dalla federazione spagnola, dopo un controllo a sorpresa durante l'avventura al Siviglia, l'argentino è stat accusato di avere assunto terbutalina.

Classe '88, l'ex Atalanta era approdato tra le fila dei brianzoli lo scorso 29 settembre.