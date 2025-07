Papu Gomez al Padova, è fatta: ci siamo, colpo per la nuova stagione

Appena promosso in Serie B, il Padova ha ottenuto il sì di Papu Gomez per la nuova imminente stagione: l'argentino torna in campo.

Papu Gomez ha detto sì al Padova, ora la strada per l'ingaggio dell'argentino è in discesa. Accostato al club neopromosso in Serie B nelle ultime settimane, alla fine sembra proprio che il giocatore sudamericano continuerà la sua carriera professionistica in Italia, in seconda serie.

Squalificato per due anni per aver ingerito uno sciroppo del figlio per mitigare una crisi acuta di broncospasmo senza però avere il consenso del proprio medico e della società, il Papu ha giocato solamente due partite con il Monza nel 2023/2024 per poi essere fermato a ottobre. Ora Gomez non vede l'ora di tornare in campo dopo essersi allenato con il Renate negli ultimi mesi, così da rimanere in forma in vista di una nuova chiamata.

Il Papu, come riporta Sky Sport, ha accettato la proposta del Padova, a caccia di giocatori esperti per giocare nuovamente in Serie B. E chi meglio di un Campione del Mondo (Qatar 2022) che ha fatto grandi cose in A con l'Atalanta?