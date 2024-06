Dopo l'addio di Marco Baroni, la società gialloblù annuncia di aver affidatola guida tecnica all'ex Empoli e Venezia.

Non sarà facile raccogliere l'eredità di Marco Baroni, ripensando al miracolo che è stato compiuto nella scorsa stagione, ma il Verona deve voltare pagina.

Con l'ormai attuale allenatore della Lazio via, il club gialloblù ha individuato in Paolo Zanetti il profilo giusto per la panchina.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Verona ha quindi annunciato il nuovo tecnico, l'ex Empoli e Venezia tra le altre.