Sono ore difficili in casa Fiorentina, la cui crisi di risultati non sembra volersi fermare: il k.o. in quello che era uno scontro salvezza a tutti gli effetti contro il Verona ha inguaiato ulteriormente i viola.

Kean e compagni sempre più ultimi in classifica e con zero vittorie all'attivo in campionato: uno scenario che ha messo in discussione la seppur giovane panchina di Paolo Vanoli.

L'ex Torino, scelto al posto dell'esonerato Stefano Pioli, non è ancora riuscito a sfatare questo preoccupante tabù: nella giornata di oggi 15 dicembre si è tenuta un'importante riunione che ha fatto chiarezza sulla posizione del tecnico.