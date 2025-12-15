Pubblicità
Paolo Vanoli FiorentinaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Panchina Fiorentina, decisione presa su Vanoli: guiderà la squadra contro Losanna e Udinese

La Fiorentina ha deciso di confermare Vanoli almeno fino alla prossima gara di campionato: viola ultimi e chiamati a conquistare la prima vittoria in Serie A.

Sono ore difficili in casa Fiorentina, la cui crisi di risultati non sembra volersi fermare: il k.o. in quello che era uno scontro salvezza a tutti gli effetti contro il Verona ha inguaiato ulteriormente i viola.

Kean e compagni sempre più ultimi in classifica e con zero vittorie all'attivo in campionato: uno scenario che ha messo in discussione la seppur giovane panchina di Paolo Vanoli.

L'ex Torino, scelto al posto dell'esonerato Stefano Pioli, non è ancora riuscito a sfatare questo preoccupante tabù: nella giornata di oggi 15 dicembre si è tenuta un'importante riunione che ha fatto chiarezza sulla posizione del tecnico.

  • RIUNIONE AL VIOLA PARK

    Al momento la Fiorentina si trova in ritiro nell'estremo tentativo di riordinare le idee, in modo di dare vita a un cambio di rotta deciso in vista dei prossimi delicati appuntamenti.

    Nel complesso del Viola Park è andato in scena un summit utile per discutere della situazione a 360 gradi: sotto la lente d'ingrandimento anche la posizione di Vanoli, sebbene sia ancora da poco tempo al timone della squadra.

  • LA DECISIONE SUL FUTURO DI VANOLI

    Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', in casa Fiorentina si è deciso di andare avanti con Vanoli e di non procedere con un nuovo cambio d'allenatore dopo poco più di un mese.

    Una conferma che però non è da considerarsi piena: fiducia a tempo, con Vanoli che guiderà i viola almeno fino alla sfida contro l'Udinese di domenica prossima.

  • PRIMA IL LOSANNA

    Il destino di Vanoli dipenderà dunque anche dal risultato infrasettimanale di Conference League: giovedì la Fiorentina farà infatti visita al Losanna nell'ultimo turno della League Phase della competizione continentale.

    Al momento i toscani occupano l'undicesimo posto della maxi-classifica e sono in piena corsa per finire tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.

  • IL RENDIMENTO DELLA FIORENTINA CON VANOLI

    Vanoli ha guidato la Fiorentina sette volte tra Serie A e Conference League: il bilancio è di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte.

    L'unica gioia è arrivata nell'ultimo turno di Conference League grazie al 2-1 casalingo contro la Dinamo Kiev: tre punti che, invece, in campionato mancano terribilmente.

