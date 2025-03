La Fiorentina fa visita al Panathinaikos nella gara d'andata degli ottavi di Conference League: ecco dove vedere il match in tv e in streaming.

Panathinaikos e Fiorentina si affrontano nella gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League.

I greci sono approdati agli ottavi di finale del torneo dopo aver chiuso la fase campionato del torneo al 13° posto qualificandosi per i Playoff. Al primo turno ad eliminazione diretta è poi arrivata la vittoria contro gli islandei del Vikingue Reykjavik. Dopo la sconfitta per 2-1 all'andata, la squadra di Rui Vitoria ha ribaltato tutto nella gara di ritorno giocata in Grecia imponendosi per 2-0.

La Fiorentina, invece, grazie al terzo posto frutto di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ha staccato il pass diretto per qualificazione agli ottavi. Una tra Panathinaikos e Fiorentina affronterà la vincente tra gli sloveni del Celje e gli svizzeri del Lugano.