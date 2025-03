Panathinaikos-Fiorentina, contro chi gioca la Viola se passa il turno? Sarà una mini trasferta

Fiorentina contro il Panathinakos negli ottavi di Conference: ai quarti giocherebbe al Franchi e in Svizzera o Slovenia.

A marzo, tra il 6 e il 13 (due giovedì, come ogni turno di Conference League), la Fiorentina si gioca il passaggio ai quarti del torneo europeo, di cui è stata per due volte di fila finalista seppur perdente. In Grecia prima, e a Firenze poi, la Fiorentina di Italiano gioca contro i Panathinaikos per superare il turno.

Tra le migliori nella fase a gironi, la Fiorentina ha evitato i playoff e gioca direttamente gli ottavi contro una squadra, il Panathinaikos, che ha invece superato gli spareggi per poter essere tra le migliori sedici della Conference League 2025.

Contro chi giocherebbe la Fiorentina ai quarti? Il tabellone è definito, con una sicura mini-trasferta per la squadra di Palladino qualora dovesse qualificarsi superando il Panathinaikos nelle due partite degli ottavi.