Paloschi e il Chievo, certi amori non finiscono: la punta a segno coi gialloblu dopo quasi dieci anni

3576 giorni. È la distanza temporale intercorsa fra il penultimo e l’ultimo goal di Alberto Paloschi con la maglia del Chievo.

L’attaccante scuola Milan, sabato pomeriggio, è tornato a gonfiare una rete avversaria con la maglia dei mussi volanti, a quasi dieci anni di distanza dall’ultima volta che lo aveva fatto in campionato.

Una storia romantica, che profuma di pallone, e che vede protagonisti uno dei club più iconici della A degli anni duemila e uno dei bomber più importanti della sua storia.

Paloschi, infatti, è il terzo marcatore all-time della storia del Chievo, a un solo goal di distanza da Cossato, mentre sono irraggiungibili i 139 di Pellissier. Il giocatore è andato a segno nel match contro il Real Calepina, nella decima giornata di Serie D.