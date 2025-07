Palmeiras-Chelsea, Pedro Neto alla fine scende in campo. Con una maglia per Diogo Jota e André Silva

Sotto schock per la scomparsa degli amici, Pedro Neto del Chelsea ha comunque giocato la partita contro il Palmeiras. Prima del match, l'omaggio.

A poche ore dalla seconda partita dei quarti di finale non sembravano esserci dubbi. Niente più Mondiale per Pedro Neto, sotto schock per la triste e improvvisa scomparsa degli amici Diogo Jota e André Silva. Alla fine, però, l'ex giocatore della Lazio ha scelto di scendere in campo nel match tra il suo Chelsea e il Palmeiras, figurando regolarmente tra gli undici titolari.

Il Chelsea ha atteso fino all'ultimo la decisione di Pedro Neto, che alla fine ha optato per giocare e provare ad omaggiare gli amici. Prima del match il portoghese ha portato in campo una maglia con su scritto semplicemente Diogo e André, mostrata in mondovisione per ricordare i due connazionali durante il minuto di silenzio in loro ricordo.

Visibilmente turbato, sostenuto dai compagni, Pedro Neto ha partecipato al minuto in ricordo di André e Diogo, quest'ultimo suo compagno non solo nella Nazionale portoghese, ma anche nel Wolverhampton, squadra con cui i due hanno militato nel 2019/2020, prima della cessione di Jota al Liverpool. Nel 2024 anche Neto ha lasciato i Wolves per approdare al Chelsea, con i due che nel frattempo hanno condiviso lo spogliatoio della rappresentativa lusitana.