Palmeiras-Chelsea 1-2, pagelle e tabellino: Weverton sbaglia tutto, Maresca in semifinale

L'autorete di Weverton e il goal di Palmer portano il Chelsea al turno successivo. Non basta Estevao, futuro giocatore dei Blues.

Un errore di Weverton sul tiro di Malo Gusto consegna al Chelsea la vittoria contro il Palmeiras e le semifinali del Mondiale per Club contro il Fluminense. Niente derby brasiliano dunque nel prossimo turno, con il team capace di eliminare l'Inter unico extra-europeo rimasto ancora in gioco.

La deviazione sfortunata del portiere brasiliano permette al Chelsea di chiudere il quarto di finale sul 2-1, terminando un match combattuto e che sembrava potesse risolversi solamente con un episodio particolare: detto, fatto.

Anche il goal del Palmeiras, tra l'altro, è tanto di guadagnato per la squadra di Maresca: ad opera di Estevao, dimostra nuovamente come il talentino brasiliano potrà essere un gioiello assoluto in Premier, qualora riesca ad ambientarsi. Le qualità sono eccelse, come dimostrato in occasione della rete del momentaneo pareggio.

Ha classe anche Cole Palmer, negli ultimi mesi del 2025 spesso poco considerato per aver rallentato pericolosamente in zona goal: la rete contro il Palmeiras ha ricordato a tutti cosa può fare con un pallone tra i piedi.

Un Cole Palmer che a fine match è andato a parlare a lungo con Estevao, al pari di altri giocatori del Chelsea: tutti non vedono l'ora di giocarci dai prossimi mesi. Il futuro dei Blues di Maresca sembra luminoso: dopo il ritorno in Champions e la vittoria della Conference, ha guadagnato uno dei talenti più importanti del calcio mondiale ed è ancora in corsa per conquistare il Mondiale: ancora due gare per la gloria.