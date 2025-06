Palmeiras-Botafogo dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Palmeiras e Botafogo si affrontano in un derby tutto brasiliano agli ottavi del Mondiale per Club: dove vedere la partita in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Il primo degli ottavi di finale del Mondiale per Club è un derby tutto brasiliano tra Palmeiras e Botafogo. Il Palmeiras ha chiuso al primo posto nel Gruppo A con cinque punti, grazie alla differenza reti migliore rispetto all'Inter Miami, e non ha ancora perso una partita. Ora affronterà come detto il Botafogo, capace di battere il PSG campione d'Europa ma sconfitto nell'ultima giornata della fase a gironi dall'Atletico Madrid e dunque secondo nel Gruppo B. L'articolo prosegue qui sotto Tutte le info su Palmeiras-Botafogo: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.