Palmeiras ai quarti, Botafogo fuori con onore, Flamengo e Fluminense sperano: la forbice tra calcio brasiliano ed europeo si è ridotta

Indipendentemente da ciò che accadrà nelle sfide di questi giorni, le brasiliane si stanno comportando bene al Mondiale per Club: europee avvertite.

Al Mondiale per Club 2025, in corso di svolgimento negli Stati Uniti, è presente anche Carlos Alberto. Ve lo ricordate? Ex trequartista, al Porto di José Mourinho conquistò la Champions League del 2004 segnando in finale contro il Monaco. In Brasile ha giocato col Fluminense, il Corinthians, il Vasco, il Botafogo e diversi altri club fino al ritiro nel 2019.

Le scarpe da calcio di Carlos Alberto non erano state ancora completamente appese al chiodo quando, proprio nel 2019, pochi mesi dopo il ritiro dai campi, in qualità di commentatore dell'ormai defunta Fox Sports, l'ex giocatore scioccava il Brasile con la seguente perla: "Parliamo di livello tecnico? Portate il Real Madrid a giocare in Serie B qui. Vi garantisco che non vincerebbe". La frase, così forte, è diventata un meme ciclico, che va e viene sugli schermi degli smartphone con algoritmi calcistici.

La frase in questione è tornata di moda durante il Mondiale, torneo in cui alcuni club europei hanno deluso e quelli sudamericani, al contrario, impressionato. Il Fluminense ha dominato il Borussia Dortmund, il Botafogo ha clamorosamente battuto il PSG, il Flamengo ha fatto la festa al Chelsea, chiudendo primo come il Palmeiras.