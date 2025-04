Pallone d'Oro 2025, la possibile top cinque dopo i quarti di Champions League

In che modo cambia la possibile classifica finale del Pallone d'Oro dopo i quarti di Champions: in gioco i big delle quattro squadre rimaste.

Ancora cinque partite per decidere la squadra che erediterà lo scetto dal Real come nuova Campionessa d'Europa. I Blancos sono caduti sia a Madrid che a Londra, portando l'Arsenal ad una grandiosa semifinale. I Gunners affronteranno un PSG salvato da Donnarumma, che punta con forza, ai pari dei colleghi britannici, alla prima storica Champions League. E dall'altra parte?

La sensazione comune è che chi riuscirà ad arrivare in finale tra Barcellona e Inter sarà la favorita per la vittoria finale, sia contro PSG ed Arsenal. Oltre i pronostici, però, sarà il campo a dover parlare. E con queste quattro squadre rimaste, la situazione appare piuttosto equilibrata.

Come è equilibrato, allo stesso modo, anche il duello per vincere il Pallone d'Oro, andato a Rodri a fine 2024 e nuovamente protagonista del calcio europeo il prossimo novembre.

Senza un Mondiale, un Europeo o una Copa America, le semifinali di Champions League saranno fondamentali anche per definire ulteriormente la lotta per il possibile vincitore del Pallone d'Oro. Il Mondiale per club del resto non dovrebbe spostare gli equilibri, essendo una competizione appena nata e con un pensiero relativo ai nominati che sarà ormai definito. Rispetto al Mondiale per Nazionali ci vorrà un po' di tempo, probabilmente, per renderlo effettivamente fondamentale in chiave Pallone d'Oro.

Dunque, allo stato attuale e dopo i quarti di Champions League, chi sono i top cinque realmente in lotta per vincere? Cerchiamo di fare il punto della situazione.