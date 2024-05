Palermo-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Palermo-Venezia vale l'andata della semifinale dei playoff di Serie B: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

È il Palermo la prima squadra qualificata alle semifinali dei playoff di Serie B: i rosaneri hanno eliminato la Sampdoria nel turno preliminare grazie alla doppietta di Diakité.

Sulla strada dei ragazzi di Mignani ci sarà il Venezia, terzo al termine della stagione regolare: andata in Sicilia e match di ritorno in programma in Veneto.

In caso di parità dopo i 180 minuti, ad accedere alla finale sarebbe il Venezia in virtù del miglior posizionamento in classifica, senza alcuna disputa di supplementari e rigori.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Palermo-Venezia: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.