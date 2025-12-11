Pubblicità
Pubblicità
Palermo fans Sampdoria fansGetty Images
Stefano Silvestri

Palermo-Sampdoria su Prime Video: come fare, cosa serve e chi può vedere l'anticipo di Serie B

Prime Video ha annunciato che trasmetterà la gara tra Palermo e Sampdoria, valida per la sedicesima giornata di Serie B: cosa bisogna fare per assistere al match.

Pubblicità

Fino a qualche anno fa si giocavano un posto in Champions League, ora sono costretti a navigare nel sempre insidioso mare della Serie B. Ma Palermo e Sampdoria continuano a rappresentare due realtà storiche del calcio italiano.

Anche per questo Prime Video ha scelto proprio la gara tra la formazione rosanero e quella blucerchiata per dare il via a una nuova era: sarà questa la prima partita trasmessa sulla piattaforma di streaming di Amazon - canale LaB Channel escluso - oltre a DAZN.

Cosa si deve fare per vedere Palermo-Sampdoria su Prime Video? Le informazioni utili per i tifosi siciliani e liguri, ma anche per gli appassionati della Serie B.

  • QUANDO SI GIOCA PALERMO-SAMPDORIA

    La gara tra Palermo e Sampdoria apre la sedicesima giornata di Serie A e si giocherà al Barbera di Palermo nella serata di venerdì 12 dicembre: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20.30.

    La squadra di Pippo Inzaghi è attualmente quarta in classifica assieme a Venezia e Modena, con 26 punti e con 5 lunghezze in meno rispetto alle prime, ovvero Frosinone e Monza; quella di Angelo Gregucci, penultima, deve lottare per la salvezza proprio come nello scorso campionato.

    • Pubblicità

  • CHI PUÒ VEDERE PALERMO-SAMPDORIA SU PRIME VIDEO

    Palermo-Sampdoria si potrà vedere gratis e in chiaro su Prime Video? La risposta è no: potrà assistere alla partita soltanto chi è in possesso di un abbonamento a Prime, o chi deciderà di sottoscriverne uno prima dell'inizio del match.

    Prime è il servizio di Amazon nel quale è compresa anche la visione di Prime Video, piattaforma legata al calcio anche dalla trasmissione di una partita a settimana di Champions League.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTO COSTA ISCRIVERSI A PRIME

    Il primo mese dell'iscrizione a Prime è gratuito, dopodiché si potrà decidere se sottoscrivere un abbonamento vero e proprio a 49,90 euro l'anno oppure 4,99 al mese.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • ANCHE SU DAZN E LAB CHANNEL

    Palermo-Sampdoria sarà visibile su Prime Video, ma come accade per tutto il resto della stagione regolare di Serie B e poi per playoff e playout questa non è l'unica opzione a disposizione dei tifosi.

    La gara del Barbera verrà infatti trasmessa regolarmente anche su DAZN e LAB Channel, ovvero le altre due piattaforme che detengono i diritti del torneo cadetto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie B
Palermo crest
Palermo
PAL
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM
0