Palermo-Sampdoria su Prime Video: come fare, cosa serve e chi può vedere l'anticipo di Serie B

La gara tra Palermo e Sampdoria apre la sedicesima giornata di Serie A e si giocherà al Barbera di Palermo nella serata di venerdì 12 dicembre: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20.30.

La squadra di Pippo Inzaghi è attualmente quarta in classifica assieme a Venezia e Modena, con 26 punti e con 5 lunghezze in meno rispetto alle prime, ovvero Frosinone e Monza; quella di Angelo Gregucci, penultima, deve lottare per la salvezza proprio come nello scorso campionato.