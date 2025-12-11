Palermo-Sampdoria su Prime Video: come fare, cosa serve e chi può vedere l'anticipo di Serie B

Fino a qualche anno fa si giocavano un posto in Champions League, ora sono costretti a navigare nel sempre insidioso mare della Serie B. Ma Palermo e Sampdoria continuano a rappresentare due realtà storiche del calcio italiano.
Anche per questo Prime Video ha scelto proprio la gara tra la formazione rosanero e quella blucerchiata per dare il via a una nuova era: sarà questa la prima partita trasmessa sulla piattaforma di streaming di Amazon - canale LaB Channel escluso - oltre a DAZN.
Cosa si deve fare per vedere Palermo-Sampdoria su Prime Video? Le informazioni utili per i tifosi siciliani e liguri, ma anche per gli appassionati della Serie B.