Palermo ai playoff di Serie B già stasera? Cosa serve per qualificarsi con un turno d'anticipo

Palermo vs Frosinone

Palermo-Frosinone può portare ai playoff di Serie B senza aspettare la 38esima giornata, ma serviranno anche i risultati dagli altri campi.

180 minuti, poi il campionato di Serie B 2024/2025 sarà concluso. Se Pisa e Sassuolo sono già certi di un posto nella prossima Serie A, manca ancora all'appello la terza promossa che verrà determinata grazie ai playoff di scena tra fine maggio e inizio giugno.

Tra le squadre in lotta per un posto nei playoff di Serie B, con Juve Stabia, Cremonese e Spezia che hanno già matematicamente raggiunto tre dei sei posti, c'è anche il Palermo, attualmente al settimo posto e con ottime chances di giocare per un posto nella massima serie 2025/2026.

I tifosi sperano di vedere il Palermo ancora per qualche partite post campionato regolare, con la qualificazione ai quarti playoff che potrebbe avvenire già questa sera al termine della sfida contro il Frosinone. Per la matematica, però, non basterà l'eventuale successo contro i ciociari.