Palermo-Manchester City amichevole di lusso: in Sicilia arriva la squadra di Guardiola, quando si gioca

Il Manchester City di Guardiola sbarcherà in Sicilia per affrontare il Palermo, club italiano di proprietà del City Football Group ormai da qualche anno. Appuntamento al 'Renzo Barbera'.

Amichevole di lusso al 'Renzo Barbera' di Palermo dove è atteso il Manchester City.

Le due società, d'altronde, condividono la stessa proprietà dunque si tratterà di una sfida in famiglia per preparare le rispettive stagioni.

Il Palermo punta alla promozione in Serie A, sfuggita negli ultimi due anni ai playoff, mentre il Manchester City cerca il riscatto dopo aver mancato il successo in Premier League ed essere uscito anzitempo sia in Champions League che al Mondiale per Club.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma quando si gioca l'amichevole Palermo-Manchester City?