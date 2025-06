Obiettivo Paixao per l'Atalanta, può sostituire Lookman: è stato l'incubo del Milan in Champions, quanto chiede il Feyenoord

L'Atalanta pensa a Paixao per rinforzare l'attacco: può essere il sostituto ideale di Lookman, le ultime sul nigeriano e le cifre in gioco.

L'arrivo di Ivan Juric al posto di Gian Piero Gasperini lascia punti di domanda sulla capacità dell'Atalanta di continuare ad essere protagonista come lo è stata in questi anni ma ciò che non sarà stravolto sicuramente è la filosofia di gioco né il sistema tattico utilizzato.

L'Atalanta con Juric sarà ancora con tre giocatori offensivi; un centravanti e due esterni o comunque trequartisti che agiscano a supporto dell'attaccante. Per rinforzare il reparto, l'ultima idea del club è Igor Paixao del Feyenoord.

L'esterno brasiliano è reduce da una grande stagione in Olanda ed è stato un fattore decisivo in Champions contro il Milan. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione di molte squadre e in Italia anche il Napoli monitora il giocatore.

La sensazione comunque è che l'eventuale affondo dell'Atalanta passa da cosa succederà con Ademola Lookman.