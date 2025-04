LR Vicenza vs Triestina

Archiviata la promozione della Virtus Entella nel girone B di Serie C, questa sera può arrivare quella del Padova nel gruppo A. Alle 20:00, infatti, si giocano le dieci partite del raggruppamento valide per la 37esima e penultima giornata del campionato.

Se da una parte il Padova può essere promossa, dall'altra il Vicenza spera in un passo falso dei corregionali per provare in un controsorpasso dopo il sorpasso dello scorso turno di campionato.

Padova-Union Clodiense e Vicenza-Triestina in contemporanea: cosa serve per la promozione in B della squadra di Matteo Andreoletti?