Padova-Union Clodiense dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Calcio Padova vs Clodiense

Serie C

Il Padova ha la chance di essere promosso in Serie B: avversario di oggi l'Union Clodiense. Tutte le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Penultima giornata del girone A di Serie C: il Padova ospita l'Union Clodiense con la possibilità di festeggiare la promozione in B con un turno d'anticipo rispetto alla fine della stagione regolare.

I biancorossi si sono presi il primo posto in classifica in occasione dello scorso turno, sfruttando il k.o. del Vicenza: ora sono due i punti di vantaggio sui diretti concorrenti, e la festa potrebbe scattare al termine della giornata.

L'articolo prosegue qui sotto

Padova in B qualora il vantaggio sul Vicenza dovesse salire almeno a tre punti: in quel caso finirebbe sicuramente davanti in virtù del miglior rendimento negli scontri diretti (una vittoria e un pareggio).

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Padova-Union Clodiense: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.