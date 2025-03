Padova o Vicenza in Serie B? Il calendario e cosa succede a pari punti: ultime giornate per la promozione

Il girone A di Serie C è una questione tra Padova e Vicenza, solo una sarà promossa in B senza passare dai playoff.

Manca pochissimo alla fine della Serie C 2024/2025, almeno relativamente al campionato. In attesa di capire le qualificate ai playoff e ai playout, in ogni girone si sta delineando una lotta tra poche squadre (due, massimo tre) per la promozione diretta nella prossima Serie B. Tra queste anche quella tra Padova e Vicenza, nel gruppo A.

Attualmente è il Padova ad avere i favori del pronostico, visto il +4 sul Vicenza (i primi in classifica comandano con 75 punti), ma con sei giornate ancora da disputare tutto può succedere. Tagliata fuori invece la Feralpisalò, a -16 dalla vetta con appena 18 punti ancora in palio da marzo a metà primavera.

Chi salirà in Serie B? Padova e Vicenza rispondono settimana dopo settimana mostrando i gradi, ma solamente tra qualche giornata si avrà una risposta. Ed attenzione, in ogni caso, al possibile arrivo a pari punti delle due squadre.