Padova o Vicenza in Serie B? Si decide all'ultima giornata, la seconda giocherà i playoff

La distanza tra primo e secondo posto rimane invariata, la promozione diretta in Serie B tramite il girone A di C si deciderà negli ultimi 90'.

Una tra Padova e Vicenza festeggerà il ritorno in Serie B, direttamente. L'altra, invece, sarà costretta a giocare i lunghi ed estenuanti playoff tra ventotto squadre, che porteranno alla promozione di una sola.

Il Padova di Andreoletti è largamente favorita per tornare in Serie B visto il +2 a '90 dal termine, con due possibilità su tre per essere promossa.

Il Vicenza di mister Vecchi, dopo essere stata sorpassata nel 36esimo turno, prova a crederci, nonostante le residue chances per l'ultima partita del girone B di Serie C.