Niente passaggio al Milan alla corte di Allegri: Simone Padoin resterà alla Juventus per diventare il nuovo allenatore della Primavera.

Non proseguirà al Milan la carriera di Simone Padoin: nonostante la possibilità di un trasferimento in rossonero nello staff di Massimiliano Allegri, l'ex centrocampista rimarrà nel mondo Juventus.

Precisamente, come riportato da 'Il Bianconero' per prendere le redini della squadra Primavera in qualità di primo allenatore al posto di Francesco Magnanelli.

L'ex Sassuolo, infatti, raggiungerà Allegri a Milano e lascerà così la panchina nelle mani di Padoin.