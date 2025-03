Ottavi Champions League, il programma delle partite di ritorno: si inizia con Barcellona-Benfica, Inter-Feyenoord, Liverpool-PSG e Leverkusen-Bayern Monaco

Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco

Liverpool vs Paris Saint-Germain

Inter vs Feyenoord

Barcellona vs Benfica

Altri 90 minuti per accedere ai quarti di Champions: Inter, Barcellona e Liverpool davanti ai propri tifosi dopo le vittorie nell'andata.

Pochi giorni dopo la gara di andata, è in programma il ritorno degli ottavi di Champions League. Quattro partite nel martedì europeo in cui scenderanno in campo molto delle principali candidate alla vittoria finale della competizione.

Ad aprire il programma ci sarà il Barcellona, che alle 18:45 affronta il Benfica. In serata invece il secondo atto del derby tedesco tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco oltre al match di cartello tra Liverpool e PSG.

In campo anche l'unica squadra italiana ancora presente, ovvero l'Inter, che ospita il Feyenoord. Di seguito tutto sulle quattro sfide di Champions con le scelte degli allenatori.