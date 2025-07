Ostacolo Italia nelle semifinali di Euro 2025: l’Inghilterra si affida anche alla classe e all’esperienza della leggendaria Lucy Bronze

La leggenda inglese è stata decisiva contro la Svezia ed ora proverrà a ripetersi in semifinale contro l’Italia.

Lucy Bronze ha collezionato una serie di momenti iconici con l'Inghilterra negli ultimi dieci anni. Tanto tempo è passato da quando ha segnato in due partite consecutive della fase ad eliminazione diretta, portando spingendo la sua Nazionale verso prima la semifinale in un Mondiale femminile, e quattro anni dopo è stato il suo sensazionale goal che è valso la vittoria delle Lionesses sulla Norvegia ed un nuovo pass per le semifinali. Giovedì ne ha aggiunto un altro alla lista, quando con un colpo di testa ha dato il via a una rimonta insperata nei quarti di finale di Euro 2025, prima che una sua trasformazione si rivelasse decisiva nella lotteria dei calci di rigore contro la Svezia.

Negli ultimi anni, l'Inghilterra è diventata una presenza fissa nelle fasi finali dei tornei più importanti e Bronze è sempre stata una colonna portante della squadra. È incredibile pensare che, solo due anni prima della sua esplosione ai Mondiali del 2015, faticava a essere convocata, tanto che pensava di rappresentare il Portogallo, la nazione di suo padre.

Fortunatamente per le Lionesse, questo non è mai successo. Ora, mentre le vincitrici di Euro 2022 si preparano ad affrontare l'Italia loro nella sesta semifinale consecutiva in grande torneo, Bronze, che ha giocato tutte le ultime cinque, sta solo rafforzando il suo status di leggenda dando una straordinaria dimostrazione di longevità.